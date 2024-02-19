19 Şub 2024 - 16:42- Politika G:

MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiğini açıkladı.

MHP aday listelerini YSK’ye teslim etti mask
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Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ’aday listelerinin seçim kurullarına teslimi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerine ait aday listelerinin ayrı ayrı düzenlenerek İlçe Seçim Kurullarına teslim edildiğini belirtti.

Yıldız, büyükşehirlerde ise il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini, il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim ettiğini ifade etti.

19 Şub 2024 - 16:42 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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