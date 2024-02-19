Osmanlı Hanedanı’nın mutlu günü

Şehzade kızı olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı’nın “sultan” unvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu (25), 17 Şubat Cumartesi günü akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu olan Yiğit Onur Özcan (25) ile hayatını birleştiren Berna Sultan, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü mezunu.

Düğün törenine Hafız Mehmet Bilir’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Daha sonra mehter takımı marşlar çaldı, saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Dizi oyuncusu ve ses sanatçısı Necip Karakaya repertuvarındaki en güzel eserleri icra etti. Seçtikleri ilginç gelinlik ve damatlık kıyafetleriyle göz kamaştıran yeni çiftin nikâhı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı. Gelin ve damadın şahitliklerini Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. İlber Ortaylı, Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

Üç yıl aradan sonra bir hanedan düğünü

Yoğun bir katılımın gözlendiği düğün töreni Osmanlı Hanedanı’nda yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra yapılan hpanedan düğünü olma özelliğini taşıyor. Son hanedan düğünleri 2021’in Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul’da yapılmış, gelinin ablası Nilüfer Osmanoğlu ile ağabeyi Yavuz Selim Osmanoğlu peş peşe evlenmişlerdi. Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, dördüncü evladının da yuvasını kurmasından çok mutlu olduğunu ifade ederek, geriye bir evladının kaldığını bildirdi.

Törene çiftin anne ve babaları, akrabaları ve yakın dostları katıldı. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. İbrahim Pazan, Star gazetesi köşe yazarı Nuh Albayrak, TV program yapımcı ve sunucusu Pelin Çift, TV programcısı Mehmet Fatih Çıtlak, TV programcısı ve yazar Mustafa Armağan, tarihçi yazar Şafak Tunç, Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz, 27. Dönem AK Parti İstanbul milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Payitaht-Abdülhamid dizisi oyuncularından Muallim İsmail Hakkı Bey’i canlandıran Necip Karakaya ve eşleri törene katılanlar arasında yer aldı.

Törene Hanedan ailesinden başta gelinin dedesi ve Osmanlı Hanedanı Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu’nun (Mehmed Abdülkerim Efendi’nin oğlu) yanı sıra Farizet Osmanoğlu (Harun Efendi’nin eşi), Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu (Ali Vasıb Efendi’nin oğlu ve Hanedan İkinci Reisi), Hanife Candan Osmanoğlu (Osman Selaheddin Efendi’nin eşi), Şehzade Orhan Osmanoğlu (Harun Efendi’nin oğlu ve gelinin babası), Esra Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin eşi), Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (Harun Efendi’nin oğlu), Walaa Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi’nin eşi), Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin oğlu), Damla Osmanoğlu (Yavuz Selim Efendi’nin eşi), Şehzade Muhammed Harun Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi’nin oğlu), Şehzade Muhammed Abdülaziz Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi’nin oğlu ), Nurhan Osmanoğlu Sagherci (Harun Efendi’nin kızı), Sultanzade Muhammed Halil Sagherji (Nurhan Sultan’ın oğlu), Sara Sagherji Hanımsultan (Nurhan Sultan’ın kızı) ve Asyahan Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin kızı) katıldı.

Berna Sultan Osmanoğlu kimdir?

Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 14 kadın üyesinden (sultan) biri olan Berna Sultan Osmanoğlu 1998 İstanbul doğumlu ve 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu. Babası Orhan Osmanoğlu Şam, dedesi Harun Osmanoğlu Cünye-Lübnan’da doğdu. Harun Efendi’nin babası Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ile Sultan II. Abdülhamid Han’ın en büyük oğlu olan dedesi Mehmed Selim Efendi, Osmanlı Hanedanı üyelerinin 1924’de yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut’a gittiler. Mehmed Abdülkerim Efendi Şam’da evlendikten sonra 1930 ve 1932 doğumlu iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak 1935’te hayatını kaybetti. Mehmed Selim Efendi’nin de 1937’de vefatından sonra, Harun Osmanoğlu’nun annesinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince yad ellerde hayat mücadelesi veren aile, 1974’de Hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam’dan İstanbul’a geldi. Şehzade Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı Reisi unvanını taşıyor. Berna Osmanoğlu, Şehzade Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun dördüncüsü.