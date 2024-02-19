AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, “Şehrimizi hep birlikte hak ettiği yere ulaştıracağız” dedi.

AK Parti’de, daha önceden Elbistan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Yener adaylıktan çekilmişti. Yener’in adaylıktan çekilmesi sonrasında yeni isim üzerinde konsensüs sağlayan AK Parti Genel Merkezi, eczacı Murat Mercan’ı aday olarak gösterdi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı olan Murat Mercan, yaptığı açıklamada; birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Mercan, “AK Parti’mizin Elbistan Belediye Başkan adaylığını şahsıma tevdi eden Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Depremin merkez üssü Elbistan’ımızı ve Kahramanmaraş’ımızı; Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, teşkilatlarımız, dava arkadaşlarımız ve tüm hemşerilerimizle birlikte hak ettiği yere ulaştıracağız.

Bugüne kadar ilçemize hizmet eden herkese ve Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyorum. Rabbim mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

Mercan için 20 Şubat Salı günü saat 14.00’te Hamza Akbaş Caddesi’ndeki seçim ofisinde aday tanıtım ve karşılama programı düzenlenecek.