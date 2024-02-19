- Asayiş

Aranan 58 şahıs cezaevine gönderildi

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Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalanırken, 58 şahıs cezaevine gönderildi.

Aranan 58 şahıs cezaevine gönderildi mask
Aranan 58 şahıs cezaevine gönderildi
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 12 - 19 Şubat tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Haklarında arama kararı bulunan 127 şahıs yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu uygulamalar esnasında yapılan aramalarda 81,99 gram metamfetamin, 164,5 sentetik ecza, 10 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 55 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 38 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

19 Şub 2024 - 15:56 İHA Kahramanmaraş- Asayiş

Mahreç  İha

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