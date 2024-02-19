Nevresimcimm 2. Şubesi hizmete açıldı

Elbistan’da ev tekstili sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Nevresimcimm, 2. Şubesini Yunus Emre Mahallesi’nde hizmete açtı.

Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi Serkan Depo arkası Med Cezir apartmanı altında hizmet vermeye başlayan Nevresimcimm’in 2. Şubesi ev tekstili ürünleri, nevresim, havlu, çarşaf, alez, kanepe ve koltuk örtüsü, perde ve tül çeşitlerine kadar birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Açılışa özel indirimlerin olduğunu belirten işletme sahibi İlhan Kaymaz, “Ev tekstili adına her şeyi bulabileceğiniz Nevresimcimm’in 2. Şubesini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza özel havlu modellerinde yüzde 50 indirim kampanyamız mevcut. 2. Şubemizin açılışına özel Özdilek marka tek kişilik nevresim takımının fiyatı 650 TL, Özdilek marka çift kişilik nevresim takımının fiyatı ise 800 TL. Yine Küçükçalık marka tek kişilik nevresim takımının fiyatı 550 TL, çift kişilik nevresim takımının fiyatı ise 750 TL. Özdilek, küçükçalık, Tagev, Aşiyan, Pierre Cardin marka birçok ürün mağazamızda mevcuttur. Tüm perde ve tül modellerinde de açılımıza özel yüzde20 indirim kampanyamız mevcuttur. Telefonla sipariş alıyoruz ve ürünlerimizi Türkiye’nin her yerine kargo ile teslim ediyoruz. Müşterilerimiz sipariş için 0 507 238 48 84 bizimle iletişime geçebilirler. Birbirinde şık ve kaliteli ve uygun fiyatları ürünlerimizi görmek için tüm müşterilerimizi Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi Serkan Depo arkası Med Cezir apartmanı altındaki 2. şubemize bekliyoruz” dedi.