Muhtar adayı Savranlı ‘değişim vakti’ parolası ile çalışmalarını sürdürüyor

Elbistan’da, Yunus Emre Mahallesi Muhtar adayı Eylül Gülay Savranlı, ‘değişim vakti’ parolasıyla 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

Yunus Emre Mahallesi Muhtar adayı Eylül Gülay Savranlı, ‘kadın varsa emek vardır’ diyerek mahallesinde çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya gayret ettiğini söyledi.

Mahallesini kadın eliyle güzelleştirme ve geleceğe hazırlamak amacıyla muhtarlık yarışında yer aldığını belirten Savranlı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Güçlü bir mahalle için güçlü bir liderlik gerektiğine vurgu yapan Yunus Emre Mahallesi Muhtar adayı Eylül Gülay Savranlı, “Kadın eli değsin Yunus Emre Mahallesi güzelleşsin diyerek mahallemizi daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek için çıktığım bu yola kararlılıkla devam ediyorum. Adaylığımı açıkladığım günden bugüne kadar mahalle halkımızın gösterdiği teveccüh azmimi daha da arttırıyor.

Seçilmem halinde muhtar olarak her zaman mahallemin ve insanlarının yanında olacağım. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek mahallemiz için büyük başarılara imza atacağımdan eminim. Mahallemin sorunları benim önceliğim olacak. Depremin en çok etkilediği mahallemin daha yeşil bir çehreyle ayağa kalkmasında elimden gelen gayreti göstereceğim. Mahallemizin, sosyal etkinlik ve faaliyetlerde de ön plana çıkması için çaba göstereceğim.

Güvenli, geleceğe umutla bakan, sorunları çözülmüş bir Yunus Emre Mahallesi’ni el ele vererek oluşturacağımıza inancım tamdır. Benim tek gayem mahalleme hizmet etmek. Bunu da mahallemizde yaşayan herkesin sesine kulak verip yapacağımın bilinmesini istiyorum. İnşallah, 31 Mart’ta mahalle halkımızın sağduyusuyla Yunus Emre’yi yeni bir geleceğe kavuşturmanın ilk adımını atmış olacağız” ifadelerini kullandı.