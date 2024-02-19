Ali İhsan Nacar, bağımsız meclis üyesi adayı oldu

Elbistan’da, reklam-tabela sektöründe esnaflık yapan Ali İhsan Nacar, 31 Mart seçimlerinde Elbistan Belediye Meclis üyeliği için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

‘Ortak aklın adayı sloganı ile yola çıktığını belirten Nacar, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Sen ben olmasın biz olsun” dedi.

Ali İhsan Nacar, Elbistan Belediye Meclis üyeliğine bağımsız aday olduğunu duyurdu. Uzun süredir esnaflık yapan Nacar, Elbistanlılardan şehrin daha güzel yarınlara kavuşması için destek istedi.

Nacar, adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; Elbistan’ın sorunlarını bildiğini ve çözümü noktasında da üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olacağını vurguladı.

‘İçinizden biri’ parolasıyla Elbistan’ın geleceğine yön verecek kararlarda görev almak istediğinin altını çizen Nacar, “İçinizden biri olarak Elbistan’a yıllardır hizmet eden biriyim. Geleceğe umutla bakmak için bu yola çıktım. Elbistan’ın sorunlarını bilen birisi olarak çözüm için halkımızdan yetki istiyorum. Daha yaşanabilir Elbistan’ı hep birlikte oluşturalım. El ele verelim. Omuz omuza geleceğe birlikte yürüyelim. Kentimizi beraber yönetelim. Ayrı gayrı olmasın. Sen ben olmasın. Biz olalım, bir olalım. Şehrimize hak ettiği hizmeti getirmek için tüm hemşerilerimin desteğine talibim” ifadelerini kullandı.