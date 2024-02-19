Elbistan’da, psikolog, diyetisyen ve güzellik uzmanından oluşan profesyonel bir ekibin hizmet vereceği Rafel Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

TOKİ deprem konutlarının da inşa edilmesiyle nüfus yoğunluğu açısından Elbistan’ın en büyük mahallelerinden biri olma yolunda ilerleyen Karaelbistan Mahallesi’ndeki Prestij Düğün Salonu altında hizmet verecek Rafel Yaşam Merkezi’nin kuruculuğunu uzman psikolog Gülcihan Çiçek yapıyor.

Rafel Yaşam Merkezi’nin açılışına, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından değerlendirme yapan Rafel Yaşam Merkezi kurucusu uzman psikolog Gülcihan Çiçek, “Merkezimizde, fitness güzellik ve lazer epilasyon hizmeti bulunmaktadır. Kadrosu psikolog diyetisyen hemşire ve güzellik uzmanımdan oluşmaktadır. Merkezimizde uygulanan zayıflama protokolü spor cihazları ile birlikte kullanıldığında en iyi sonucu vermektedir. Protokolümüzün içerisinde g5, pasif jimnastik bulunmaktadır” dedi.

Davetliler de, Çiçek’e açtığı iş yerinin hayırlı olması temennisinde bulundular.