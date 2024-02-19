Şubat ayında Ceyhan’ın buz gibi suyunda böyle yüzdü

Elbistan’da, 59 yaşındaki Semih Entemiz adlı vatandaş, soğuğa ve kış mevsimine aldırış etmeden Ceyhan Nehri’nin buz gibi sularında dakikalarca yüzdü.

Elbistan’da, uzun süredir esnaflık yapan 59 yaşındaki Semih Entemiz, şehrin en iyi yüzücülerinden biri olarak biliniyor. Entemiz, yaz-kış demeden uzun yıllardır Ceyhan Nehri’nde yüzüyor. Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı göletinde defalarca dalış da yapan Entemiz, şubatta yüzme geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Ceyhan Nehri’nin soğuk sularına dalan Entemiz, dakikalarca kulaç attı.

Entemiz, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları altında göleti bir uçtan diğerine yüzerek kat etti.