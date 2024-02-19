19 Şub 2024 - 13:58- Güncel G:

Şubat ayında Ceyhan’ın buz gibi suyunda böyle yüzdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, 59 yaşındaki Semih Entemiz adlı vatandaş, soğuğa ve kış mevsimine aldırış etmeden Ceyhan Nehri’nin buz gibi sularında dakikalarca yüzdü....

Şubat ayında Ceyhan’ın buz gibi suyunda böyle yüzdü
Şubat ayında Ceyhan’ın buz gibi suyunda böyle yüzdü
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, 59 yaşındaki Semih Entemiz adlı vatandaş, soğuğa ve kış mevsimine aldırış etmeden Ceyhan Nehri’nin buz gibi sularında dakikalarca yüzdü.

Elbistan’da, uzun süredir esnaflık yapan 59 yaşındaki Semih Entemiz, şehrin en iyi yüzücülerinden biri olarak biliniyor. Entemiz, yaz-kış demeden uzun yıllardır Ceyhan Nehri’nde yüzüyor. Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı göletinde defalarca dalış da yapan Entemiz, şubatta yüzme geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Ceyhan Nehri’nin soğuk sularına dalan Entemiz, dakikalarca kulaç attı.

Entemiz, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları altında göleti bir uçtan diğerine yüzerek kat etti.

19 Şub 2024 - 13:58 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL