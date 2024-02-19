İki bacağını kaybeden Medine, depremin izlerini yüzerek siliyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan ve 13 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Medine Ocak, bacaklarını diz altından kaybetti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 yıl tedavi gören Medine, hayata yüzme ile tutundu. Hayali olan yüzmeye kavuşan Medine’nin depremin izlerini yüzerek siliyor.

Deprem anını anlatan ve yüzmenin hayali olduğunu söyleyen Medine Ocak, “Depremde biz yatıyorduk. Sonra sallanmaya başladık. Babam ile abim bizim odamıza geldiler. Sonra ev yıkıldı. Babam, ablam, abim ve ben dua ettik. Babamın nabzına baktım. Nabzı atmıyordu. Abim ile ablam yaşıyor. Burada tedavi oldum. 31 gün yoğun bakımda yattım. Daha sonra Ortopedi bölümüne geçtim. Yaralarım ve enfeksiyonlarım vardı. Oradan sonrada Fizik Tedavi bölümüne geçtim. Bu süreç güzel oldu. Yüzmeye yeni başladım. Çok önceden yüzmek istiyordum. Babam ve annem o zamanlar çalışıyordu. Bende yüzemiyordum. Çok üzülüyordum ama şu anda hayalim gerçek oldu” şeklinde konuştu.

Anne Dilek Ocak da Medine’nin yüzmeye başlama sürecinden bahsederek, “Kahramanmaraş’ta yaşıyorduk. Eşim ve çocuklarım enkazda kaldı. Ben o gece işteydim. Eşimi kaybettik. Çocuklarımı kurtardık. Kızlarım Medine, Gizem ve Alperen’i 13 saatte kurtardık. Diğer oğlum Mehmet’te 24 saat sonra çıkarıldı. 1 yıldan beri Erciyes Üniversitesi’nde tedavi görüyorduk. Buradan Adana’ya gittik. Adana’da genel müdürümüzle tanıştık. Öylelikle Medine’yi burada yüzmeye başlattık. Medine 2 bacağını kaybetti. Psikiyatri bölümünden destekler alıyor. Yüzmeyi istedi ve getirdik. Mutluyum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Nihal Sert ise “Medine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ampute ameliyatını olmuş. Daha sonra protez taktırmak için Adana’ya gitmiş. Adana’da bakanlığımızın tesislerinde kalırken, spor genel müdürümüzle tanışmışlar. Genel müdürümüzde, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı’ya yönlendirmiş. Ailesi ile bize geldiler. Yüzmek istediğini söyledi. Bizde burada havuza başlattık. Daha 3’üncü dersi ve hocası da kendisinden gayet memnun. Medine’de hevesli. Medine’yi olimpik sporcu yapmaya kadar götüreceğiz” ifadelerini kullandı.