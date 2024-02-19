Doğanşehir'deki 4,3'lük deprem Elbistan'ı salladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 12.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Deprem, Elbistan ve çevre ilçelerde de hissedildi.