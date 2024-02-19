Erkılınç: Korkmadan hakikati konuşacağız

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, basılan, okunan ve gündem belirleyen basılı gazetelerin bu alanda devam etmeleri, kriterleri karşılamakta güçlük çekenlerin ise büyük fırsatların sunulduğu internet mecrasına yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 27. Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir cihan imparatorluğunun köklerini saldığı Bilecik’te değerli başkanlarla ve basın emekçileriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erkılınç, toplantı daveti için Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ergün’e teşekkür etti.

Gazetecilerin deyimiyle konuşmasının manşetini “Hakikati konuşmaktan korkmayınız!” olarak atan Genel Müdür Erkılınç, Basın İlan Kurumu’nun gerçekleştirdiği tüm iş ve işlemlerini 195 sayılı Kanun’dan alınan yetki çerçevesinde, Genel Kurul’da kabul edilen Yönetmelikler ile buna bağlı tebliğ ve talimatlarla yürüttüğünü, alınan kararların gerekçelerinin mevzuat hükümlerine dayandığını belirtti.

“İlan gelirlerinde azalmanın sebebi haber siteleri değil”

Son iki yılın hem Basın İlan Kurumu hem de basın sektörü açısından oldukça hareketli, yoğun ve bereketli geçtiğini söyleyen Erkılınç, 2022 yılında yasalaşan ve 1 Nisan 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan mevzuat düzenlemeleriyle dijital dönüşüm sürecinin ilk etabının başarıyla tamamlandığını kaydetti.

İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı kazanmaları, bu mecrada çalışanların basın kartı sahibi olabilmesi ve özlük haklarına yönelik iyileştirmelerin en önemli kazanımlar olduğunu ifade eden Erkılınç, “Söz verdiğimiz ve görüldüğü üzere gazetelerin ilan pastasından kesinti olmamış, internet haber siteleri için kanunla ikinci bir ilan pastasının oluşturulması sağlanmıştır” dedi.

Kimilerinin iddia ettiği gibi ilan gelirlerinde yaşanan azalmanın internet haber siteleri yüzünden değil ilan kaçırma, resmi ilan zorunluluğuna ilişkin mevzuat maddelerinin arkasından dolanma ve ilan metinlerinde küçülmeye gidilmesinden kaynaklandığını vurgulayan Genel Müdür Erkılınç, “Bunlarla ilgili mücadelemizi var gücümüzle sürdürüyoruz. Son olarak icra satışlarına ilan metinleri, menkul veya gayrimenkulün özelliklerine ilişkin kısımlar çıkartılarak gönderilmeye başlandı. Bu ilanları resmi yazı ile geri gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde de ilgili bakanlığımızla resmi bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Birbirimizi suçlamaya veya ikna etmeye değil, muhatap kurumlarımız nezdinde rıza üretmeye ve usulüne uygun ilan gönderme konusunda kararlı davranmalarını sağlamaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Savunma mekanizmaları artık yeterli gelmiyor”

Konuşmasının başında verdiği mesajı “Dedik ya korkmadan hakikati konuşacağız” şeklinde yineleyen Erkılınç, madalyonun diğer yüzünde kamu kurumlarının özellikle gazetelere ilan vermek istememelerinin olduğunu söyledi.

Kamu kurumlarının ‘basmayan, satmayan ve okunmayan bir mecraya bu kadar yüksek bedellerle niye ilan verelim?’ diyerek serzenişte bulunduklarını dile getiren Erkılınç, “Üstelik kendi ilanlarını yayımlamak üzere milyonlarca dolar karşılığında bu iş için özel internet portalı kuran bazı kurumlarımız var. Yerel yönetimlerin sesi oluyoruz, merkezi yönetimle köprü kuruyoruz, halkla ilişkiler faaliyeti yürütüyoruz, demokrasiye katkı sunuyoruz, istihdam üretiyoruz tarzı savunma mekanizmaları artık tek başına yeterli gelmiyor. Bu nedenle internet haber sitelerinin devreye girmesini çok önemsedik. Gazetelerimize belki de kimsenin beklemediği bir kolaylığı sağlayarak kendilerine ait internet haber siteleri üzerinden beklemeksizin resmi ilan ve reklam alabilmelerinin önünü açtık” ifadelerini kullandı.

“Bizi çözüme götürecek kavram, nitelikli gazetecilik”

Son iki yıldır Resmi İlan Fiyat Tarifesine öngörülenin üstünde zam yapmayı başardıklarını hatırlatan Erkılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a teşekkürlerini sundu.

Erkılınç, gazetelerin personel giderleri ile kalıp, mürekkep, baskı, dağıtım gibi yüksek harcama maliyetlerinin altında adeta ezildiğini belirtirken, resmi ilan yayımında bir daha böylesi zamları alabileceklerinden emin olmadığını söyledi.

“Bu nedenle bir çözüm üretmemiz gerekiyor” diyen Erkılınç, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bizi sonuca götürecek çözüm; basılan, okunan ve gündem belirleyen basılı gazetelerimizin bu alanda devam etmeleri, diğerlerinin ise her anlamda yeniden güç kazanmak ve nitelikli gazetecilik yapmak üzere internet mecrasını tercih etmelerinde görünüyor. Bugün yaygın basında tam sayfa resmi ilanın bedeli 90 bin TL’yi aştı. Yerelde ise 70 bin TL’nin üzerinde bir fiyat söz konusu. Sağduyunuza sesleniyorum. Bir tam sayfa renkli ilanı veya reklamı, gazetesine resmi ilanın yarı fiyatı 35 bin liraya alabilen kaç gazetemiz var? Burada gerçeklik algısını tümüyle yitirdiğimiz bir tablodan söz ediyorum. Ve bir dostunuz, kardeşiniz, kader ortağınız bir Kurumun yöneticisi olarak sizlere hakikati söylemek, gerçekle yüzleşmeye çağırmak görevim diye düşünüyorum. Ahlaken de bu böyle değil mi? Yapı itibarıyla açık sözlü olmayı seven biriyim. Hesap kitapla hiç işim olmaz. Bir gece yarısı geldik, bir gece yarısı gideriz. Lakin bu gerçeklikle eninde sonunda, isteseniz de istemeseniz de yüzleşeceksiniz.”

“Ara verilen ve esnetilen denetimlere bu yaz başlıyoruz”

Pandemi döneminde yapılamayan ve deprem felaketi nedeniyle askıya alınan veya esnetilen denetimlere bu yaz başlanılacağının bilgisini veren Erkılınç, basanla basmayanı, satanla satmayanı, personel çalıştıranla çalıştırmayanı, maaş ödeyenle ödemeyeni, okunanla okunmayanı, habercilik yapanla yapmayanı ayrı tutacaklarını belirtti.

Genel Müdür Erkılınç, “Bunu yapabilelim ki en azından ayakta kalanlar hak ettikleri geliri elde edebilsinler. Sanırım Kurum olarak bir şeyi sizlere ve sahaya anlatmakta zorluk çekiyoruz. Belki de bu bizim eksikliğimiz diye düşünüyorum. Mevzuat gereğince bir gazeteye veya internet haber sitesine mahsup uygulanmışsa ya da ilanı durdurulmuşsa bundan bizim bir kazancımız yok. Bunu yaptığımızda ortalık ayağa kalkıyor. Mesele; gazete sahibinden, cemiyet başkanımızdan başlıyor siyasi aktörlere kadar gidiyor. Hem gelirler yetmiyor deniyor hem de 10-12 yerine pastanın ikiye üçe bölüneceği, tamamen yasal, hak edenin hak ettiğini alacağı bir uygulamadan geri adım atmamız için mücadele veriliyor” diye konuştu.

Her bir süreli yayının ve çalışanlarının kendilerini için çok kıymetli olduğunu kaydeden Erkılınç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Lütfen bir yerde yanlış varsa o yanlışa ortak olmamızı bizlerden beklemeyin. Resmi ilan yayımlama hakkı babadan oğula geçen miras değil devletin, ödev ve görevlerinizi yerine getirdiğiniz müddetçe size tanımış olduğu haktır. Bakın, 2023 yılında 2.1 milyar Türk Lirası tutarında resmi ilan veya reklam yayımlatmışız. Bu sene 4 milyar TL’yi aşmayı hedefliyoruz. Rica ediyorum, bir an için gözlerinizi kapatın ve bu rakamın sadece nitelikli, yüzümüzü ağartan, gurur duyulan seçkin yayınlara gittiğini düşünün.”