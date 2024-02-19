Kahramanmaraş genelinde 58 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş genelinde polis ekiplerinin icra ettiği çalışmalarda hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 127 şahıs yakalandı. Şüphelilerin 58’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada icra edilen operasyonel faaliyetlerin istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 99 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 23 şahıs olmak üzere toplam 127 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 58’i tutuklandı. Bu çalışmalar esnasında; 81,99 gram metamfetamin, 164 adet sentetik ecza, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekiplerince de; 55 kişiye yüksek sesle müzik dinlemekten ve 38 sürücüye de abartı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı.