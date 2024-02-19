19 Şub 2024 - 10:21- Güncel G:

Kentpark’tan ‘manav ve şampuan haftası’ indirimleri

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Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM her hafta bir ürün grubunda indirim kampanyası kapsamında ‘Bu hafta manav ve şampuan haftası’ sloganıyla 19-25 Şubat tarihleri arasında geçerli kampanya başlattı.

Kentpark’tan ‘manav ve şampuan haftası’ indirimleri mask
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Kentpark AVM, 25 Şubat tarihine kadar geçerli olacak kampanyada Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerine yönelik manav reyonunda çok özel fiyatlar ve şampuanlarda kaçırılmayacak fırsatlar uygulayacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz oluyor. İndirim kampanyalarımıza ek 19-25 Şuabt tarihleri arasında geçerli olacak ‘Bu hafta manav ve şampuan haftası’ sloganıyla indirimlerimiz olacak. Bir hafta boyunca Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimize manav reyonumuzda çok cazip fiyatlarımız olacak. Ayrıca Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 25 Şubat tarihine şampuanlarda da özel indirimlerimizden faydalanabilecekler. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

# manav, avantaj kart, Kentpark, cazip

19 Şub 2024 - 10:21 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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