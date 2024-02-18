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Kahramanmaraş’ta yaralı çakal kurtarıldı

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Kahramanmaraş’ta kırsal alanda sulama kanalına düşen yaralı çakal kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta yaralı çakal kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta yaralı çakal kurtarıldı
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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde sulama kanalına düşen çakal, çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından kanaldan çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı çakalı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü istasyonuna götürdü. Burada tedavi altına alınan çakalın iyileşmesinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

18 Şub 2024 - 23:40 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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