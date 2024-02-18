Batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları havadan görüntülendi

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç’ın cansız bedeni, dün gerçekleştirilen dalışta gemide olduğu tespit edilerek çıkartılmış ve Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Diğer 5 mürettebatı arama çalışmaları gece boyunca da devam ederken, bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan, karadan ve denizden 852 personel ile arama çalışmaları hız kazandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerde köpekbalıklarına karşı özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi. Jandarma, NAK, ANDA, AKUT, AFAD ekipleri de sahil kesimlerinde arama çalışmaları yaparken, saat 11.00’den itibaren TCG Akın’a ait dalış timi, Nene Hatun gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait rov cihazları faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalar havadan görüntülendi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerde 51 metre derinlikteki Batuhan A adlı geminin enkazına dalış yaptı. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Öte yandan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan Batuhan A isimli ticari gemide bulunan kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde 852 personelimizle havadan ve karadan alan tarama, denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam etmektedir” dedi.