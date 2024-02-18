İliç’te maden ocağındaki toprak kütlesinin tahliyesine başlandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden ocağında kayan toprağın altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden ocağında ki toprak kaymasının meydana geldiği alanda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Maden sahasının içerisinde ki arama kurtarma faaliyetleri ilk kez gazeteciler tarafından görüntülendi. Kayıp 9 işçiyi arama kurtarma çalışmalarında, 210 bin metrekarelik alan 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranıyor. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda; 2 bin 700’ün üzerinde personel, 802 araç ve iş makinası, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamalarında bu alanın eski mermer ocağına taşınacağını ve tahliye çalışmalarının da başlandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasında, “Bu maden sahasındaki kazanın üzerinden 6 gün geçti. İlk anından itibaren. Devlet olarak, hükümet olarak tam bir seferberlik ruhuyla gece gündüz durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim burası bu maden ocağı 940 hektarlık bir arazi. Bugün sizlerle beraber çalışmaların olduğu yerden aziz milletimize konuşuyoruz. Bu hemen ardımızda görmüş olduğumuz toplam liç alanı dediğimiz yerde yaklaşık 35 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var ve 14.28’de, o vakitte toprağın kaydığı zamanda hemen bu ardınızdaki Sabırlı Dere alanı dediğimiz yere yaklaşık 5 milyon metreküplük bir toprak kaymasıyla yeni bir kütle bu tarafa doğru, vadiye doğru geliyor. Hemen arkasındaki mangan ocağı dediğimiz yer var ki oradan geliyoruz buraya bakanımızla. Orada da 1.2 milyon metreküplük bir toprak kaymasıyla yer değiştirmiş vaziyette ve hemen sırt tarafta yani toplam liç alanının olduğu yerde de devamlı karşı tepelerde iki tane konuşlandırılan jeoradarla da yaptığımız, duraksamadan yaptığımız arama kurtarmayla ilgili çalışmalarımızda çalışan arkadaşlarımızın güven ortamında çalışmasıyla ilgili bundan sonra olma ihtimali olan bir kaymayı anlık izliyoruz. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, arama kurtarmayla ilgili AFAD başından beri 500’ün üzerinde şu anda arama kurtarma profesyonel ekibimiz var. 2 bin 700’ü aşmış vaziyetteyiz, insan gücü olarak. 800 aracımız var. En modern, en güçlü araçlarımız var. Şunun altını çizmek istiyorum; araç ve insan kaynağı olarak hiçbir eksikliğimiz yok ama anbean arkadaşlarımız, buradaki bilim insanlarımızın yol göstericiliğinde, istişareyle, işçimizden, şoförümüze varıncaya kadar hepimizin tek bir niyeti var. Bu işi olabilecek en kısa zamanda tamamlamak. Bunun için de eğer ilave araç, ilave insan kaynağıyla ilgili bir ihtiyacımız doğuyorsa bilin ki olabilecek en kısa sürede bunu biz tamamlıyoruz. Şimdi öncelikle 9 canımız şu anda bu toprağın altında. Yakınlarımızın her birini ziyaret ettik. Devamlı da ediyoruz. Onlar da buraya zaman zaman geliyorlar. Onların akrabalarından bu maden ocağında çalışan kardeşlerimiz de var. Az önce onlarla tekraren görüştük. Onların sabrı, anlayışı için minnettarız. Bunu ifade etmek istiyorum. Tekrar ve tekraren geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum. Ve değerli kardeşlerim, sabra ihtiyacımız var. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sabır bizim şu anda en fazla ihtiyacımız olduğu bir duygu. Bunu da görüyoruz. Minnettarız ama şunu ifade etmek istiyorum. Böyle büyük bir toprak kütlesinin hareket ettiği bir ortamda bizim planımız basitçe şu; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan arkadaşlarımız ve bilim insanlarımızla beraber hemen bu ardımızdaki görmüş olduğumuz 5 milyon metreküplük alanda, hedef alanda ve arkasındaki mangan alanında toprağı geçici depolama alanı olarak az önce gelmiş olduğumuz ve tamamen Çevre Şehircilik’in bizzat talimatıyla ve yerinde yaparak oluşturmuş olduğu güvenli ortama geçici tahliye ediyoruz. 800 iş makinesi dedik ya şuan için çalıştırdığımız ekskavatör ki en büyük hacimli ekskavatörlerle biz 60’a yakın ekskavatörle günlük 1000-1500’e yakın bir kamyon hareketiyle burayı ve hemen mangan ocağının içinde bulunduğu toprak kaymasının olduğu yere bu tahliye sürecini AFAD koordinasyonunda yapmaya devam ediyoruz. Durmuyoruz. İklim şartları ve özellikle jeoradarların devamlı takibiyle güvenli bir ilgili sıkıntı olmadığı müddetçe Allah’ın izniyle aziz milletimize, bu kardeşlerimize eriştiğimizin müjdesini verebilmek için canı gönülden çalışıyoruz. Her anında Cumhurbaşkanımız takip ediyor buradaki süreci ve ben bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sadece Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak değil ama bu mega işletmenin olduğu yerde içişleri ailesi, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız yani hükümetimizin burayla ilgili aksiyon alması gereken değerli kardeşlerim tüm bakanlıklarımızla ilgili olması gerekenlerin hepsi anbean, büyük bir koordinasyon, azim ve kararlılıkla devam ediyor. Burada Erzincan’da başsavcımızın nezaretinde görevlendirilen 4 savcımız bununla ilgili bir ihmal, bir kusur varsa bilin ki kesinlikle ve kesinlikle hak, adalet, tecelli edecek. Buna hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Bu sürecin yargıya intikal ettiği andan itibaren değerlendirmeler yapmak bizim hakkımız değil. Bağımsız yargı. Zaman zaman kamuoyunu bu noktada bilgilendirmeyle ilgili bir ihtiyaç soruyorsa gerek Yılmaz Bakanımız gerekse başsavcılığımız bununla ilgili sizleri de bizleri de aydınlatır ve bu süreçte benim bildiğim kadarıyla devam edecek. Şu ana kadar yapılması gerekenlerin üzerine ilave yapılması gereken mevcut ifadelerden veya ortaya çıkan yeni delillerle ne söylenmesi, ne hareket edilmesi, nasıl karar alınması gerekiyorsa hep beraber bunu izleyeceğiz ve sizlerle beraber ben de öğreneceğim hiç merak etmeyin” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, “Dün konuştuğumuz gibi bugün sahadayız. Eminim sizler de sahadan daha farklı olduğunu hadisenin ne kadar büyük boyutta olduğunu daha yakinen görmüş oluyorsunuz. Bakanımız ifade ettiler. İlk andan itibaren devletimiz bütün ilgili kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, bütün ekipleriyle burada aslında bu koordinasyonun içerisinde ekibin önemli bir parçası da sizlersiniz. Sizlere de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına buradasınız ve bugün ilk kez sahada sizlerle bu basın toplantısını gerçekleştir geçiriyoruz. Bakanımız gayet detaylı izah ettiler ama arkada hakikaten çok büyük bir kütle var. O kütlenin üç ayrı noktaya aktığını bir mevcut yerde bir akış olduğunu görüyoruz. Bir de içinde bulunduğumuz, sizin gördüğünüz dere yatağına ve arka tarafta da mangan ocağına akış olduğunu görüyoruz. Burada en önemli bu koordinasyon süreci içerisinde bütün ilgili kurumlarla yaptığımız konuda özellikle buradaki toprak kütlesinin taşınacağı alanın tespiti ve oranın hazır hale getirilmesi önemliydi. Dolayısıyla bu şu anda çalışmaya başladı ve aslında bu bölge şu anda tahliye edilmeye başlanmış durumda. Zaten arama faaliyetiyle ilgili yoğun bir çaba, büyük bir fedakârlık içerisinde ve uyum içerisinde devam ediyor. Dolayısıyla orada bakanımızın ifade ettiği gibi bir sabra ve açıkçası biraz da Allah’ın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. İnşallah oradan kısa bir zamanda bir netice alırız ve bu sayede de hem aileleri, hem bütün milletimizi bir neticeye ulaştırmış oluruz. Dolayısıyla bu çalışmalar devam ediyor. Teknik anlamda özellikle DSİ’nin, tabii burada bir de çok ciddi anlamda çevreyle alakalı alınması gereken tedbirler vardı. Bununla alakalı da her türlü tedbiri almış durumdayız. Özellikle DSİ çok yoğun bir çalışmayla buradaki su hareketini kontrol edip bu sahaya tekrar suyu sokmadan bunu farklı alanlara yöneltmekle alakalı ciddi bir çalışma yürütüyor. Çok hızlı bir çalışma yürütüyor. Onlara da buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Aşağıda seddeyle ilgili çalışmamız da büyük oranda tamamlanmış durumda. Yani yeni bir su hareketini kontrol altına almayla alakalı bütün tedbirler alınmış durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız sürekli ölçümler alıyor. Şu anda gözüken hem suda hem toprakta burada halk sağlığına zarar verebilecek herhangi bir şeyin olmadığı yönünde. Dolayısıyla o noktada da kontrollerimiz böyle eş zamanlı eş güdümlü bir şekilde devam ediyor. İnşallah tabii en kısa zamanda bu kurtarma faaliyetiyle arama faaliyetiyle ilgili bir netice almayı ümit ediyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Buradan eminim daha farklı gözüküyordur. Hazırlıklar toprağın oraya intikaliyle alakalı bitmiş durumda. Yani yer hazır. Çevre Şehircilik Bakanlığımız orayla ilgili onayını verdi. Nasıl bu yığın liç alanında yerleşimle alakalı onayları ÇED kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığımız verdiyse orayla alakalı evet buraya şu şartları hazırladığımızda buraya döküm yapabilirsiniz onayını aldığımız için artık şu anda buradan hem buradan hem de mangan ocağının yerden toprak oraya taşınmaya başlandı. Sizi bugün oraya götüremiyoruz ama orada şu anda bu faaliyet devam ediyor. Yani bu yolda gördüğünüz kamyonlar oraya doğru hareket ediyor” ifadelerini kullandı.