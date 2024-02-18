Galatasaray, başkentten lider dönüyor

13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.
15. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
28. dakikada Cephas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde meşin yuvarlağı omzuyla son anda kornere çeldi.
Kerem Demirbay ligde de golünü attı
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.
Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.
Kazımcan Karataş ıslıklandı
MKE Ankaragücü taraftarı, futbolcuları Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.
Ara transferde Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan, eski takımına karşı oynadığı maçta iyi bir performans ortaya koyamadı.
Genç futbolcu, Galatasaray'ın kazandığı penaltıya sebebiyet verdikten ve 3. gol geldikten sonra sarı-lacivertli taraftarlarca top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da gollerde hatası bulunan Kazımcan'ı ilk yarının sonunda oyundan çıkardı.
MKE Ankaragücü'nde kötü gidişat sürüyor
MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Ligdeki son 4 maçında sadece 1 puan alan sarı-lacivertliler, 29 puanda kaldı ve düşme hattıyla puan farkı 1'e düştü.