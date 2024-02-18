AK Parti, Murat Mercan'ı resmen duyurdu

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere eczacı Murat Mercan'ın adaylığında gidileceğini resmen açıkladı.

AK Parti'nin, Elbistan Belediye Başkan adayı belli oldu. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Elbistan'da eczacı Murat Mercan ile yola devam edileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Elbistan Belediye Başkan adayımız iken Cumhurbaşkanımızın ve olsun partimizin yanında olduğunu ifade ederek adaylıktan çekilen Abdullah Yener kardeşimizin yerine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle eczacı Murat Mercan Elbistan Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Elbistan'ımıza ve Kahramanmaraş'ımıza hayrlı olsun" denildi.