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AK Parti, Murat Mercan'ı resmen duyurdu

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AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere eczacı Murat Mercan'ın adaylığında gidileceğini resmen açıkladı. AK Parti'nin, Elbistan  Belediye Başka...

AK Parti, Murat Mercan'ı resmen duyurdu mask
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AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere eczacı Murat Mercan'ın adaylığında gidileceğini resmen açıkladı.

AK Parti'nin, Elbistan  Belediye Başkan adayı belli oldu. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Elbistan'da eczacı Murat Mercan ile yola devam edileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Elbistan Belediye Başkan adayımız iken Cumhurbaşkanımızın ve olsun partimizin yanında olduğunu ifade ederek adaylıktan çekilen Abdullah Yener kardeşimizin yerine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle eczacı Murat Mercan Elbistan Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Elbistan'ımıza ve Kahramanmaraş'ımıza hayrlı olsun" denildi. 

18 Şub 2024 - 21:18 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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