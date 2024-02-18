81 ildeki eş zamanlı hırsızlık operasyonlarında bin 608 şahıs yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendi sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdiği huzur ve güven operasyonlarında yakalanan şahısları ve ele geçirilen maddeleri açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre 16 bin 593 personelin katıldığı operasyonlarda, 350 bin 688 şahıs sorgulandığı, bin 608 şahısın ise yakalandığı ifade edildi. Yakalanan şahıslardan bin 369’una adli işlem yapılırken 84 şahısın ise göz altına alındığı bilgisi verildi.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilenler hakkında ise; 8 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 534 gram esrar, 14 gram eroin, 114 adet fişek, 1 adet kesici alet, 122 gram bonzai, 2 bin 726 paket kaçak sigara ve 20 bin tl değerinde eşyadan oluştuğu bilgisi verildi.