AK Parti'de Murat Mercan sesleri

AK Parti'nin, Elbistan Belediye Başkanlığına eczacı Murat Mercan'ı göstereceği iddiası gündemin en önemli maddesi oldu.

Abdullah Yener'in adaylıktan çekilmesinin ardından AK Parti'nin Elbistan Belediye Başkanlığına aday göstereceği isim henüz netlik kazanmadı. Öte yandan, AK Parti'nin genel merkezinde yeni isim üzerinde çalışmalar sürerken eczacı Murat Mercan, AK Parti'nin yeni adayı olacağı yönünde kulis bilgileri gündeme düştü.

Murat Mercan kimdir?

1969 yılında Elbistan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elbistan’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılından beri de ilçede serbest eczacılık yapan Mercan, 2002 yılında AK Parti Elbistan kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2005 yılında genel merkez tarafından ilçe başkanlığına atandı. 2006 yılında olağan genel kurul ile ilçe başkanlığı görevine devam etti. 2007 ve 2011 yıllarında genel seçimlerde milletvekili aday adayı oldu. Bu süre zarfında parti içerisinde çeşitli görevlerde aktif olarak yer aldı. Mercan, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.