Görev yaptığı Aydın’ın Köşk ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmen Hulusi Alagöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Elbistan’da çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra bir dönem de Elbistan Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevini üstlenen Hulusi Alagöz(44), Aydın’ın Köşk ilçesine atanmıştı. Alagöz, 10 Şubat Cumartesi günü yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Hulusi Alagöz’ün cenazesi, defin için baba ocağı Büyükyapalak Mahallesi'ne getirildi. Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç'ın kıldırdığı cenaze namazında siyasetçiler, milli eğitim camiası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda seveni saf tuttu.

Alagöz, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aile, daha sonra taziyeleri kabul etti.