Erzincanlı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın cenaze namazı ikindi namazının ardından Terzibaba Camii’nde kılındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda cami avlusuna taşındı. Şehidin babası Atilla Ay, annesi Mediha Ay ile kız kardeşleri Şükriye ve Nadime Ay tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Erzincan Müftüsü Muharrem Gül’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, dualarla binlerce Erzincanlı tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ay, Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, 3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, askeri erkan ve binlerce Erzincanlı katıldı.