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Takla atan minibüs akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde takla atan minibüsün akaryakıt istasyonuna girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Takla atan minibüs akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
Takla atan minibüs akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Erkan E. idaresindeki minibüs, Gölbaşı-Pazarcık karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi. Metrelerce sürüklenen minibüs, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan yakıt pompalarına çarparak durabildi. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada araçta bulunan İbrahim K. ve Ali K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

18 Şub 2024 - 16:42 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

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