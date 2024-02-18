Deprem şehitleri için Ankara'dan Kahramanmaraş'a yürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olan Erhan Ersavaş, asrın felaketinin yıl dönümünde saat 04.17'de, Ankara'dan Kahramanmaraş'a başlattığı yürüyüşün 12'inci gününde Göksun'a ulaştı. Ersavaş'ı Elbistan'dan bir grup topluluk, meşalelerle karşıladı.

Ersavaş, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de depremde hayatını kaybedenlerin anısına elinde 'Sesimi duyan var mı Kahramanmaraş' yazılı pankart ile siyasetin de dikkatini çekmek için Ankara'dan Kahramanmaraş'a yürüyüş başlattı.

12 günlük zorlu yürüyüşün ardından Kahramanmaraş sınırlarına ulaşan Ersavaş, Göksun ilçesinde Elbistanlı bir grup vatandaş tarafından karşılandı.

Burada bir değerlendirme yapan Erhan Ersavaş, "6 Şubat depremlerinde maalesef çok büyük kayıplar yaşadık. ' Asrın felaketi' olarak nitelendirildi ama aslında biz o gün kıyameti yaşadık. Şehrimin sorunlarını dile getirmek amacıyla depremin 1'inci yıl dönümü olan 6 Şubat 04.17'de Gazi Meclisimizden yürüyerek Kahramanmaraş'ıma doğru ilerlemeye devam ediyorum. 12'inci günümde Kahramanmaraş sınırları içine ulaştım. Elbistan İlçesinden kalkıp gelip Göksun'da bizleri karşılayan İsmail Bozdoğan kardeşimin nezdinde tüm Elbistan halkına teşekkür ederim" dedi.

Ersavaş'ı karşılamak için Elbistan'dan giden topluluk adına konuşan İsmail Bozdoğan da, "Erhan Ersavaş hocamızın Ankara'dan başlatmış olduğu bu anlamlı yürüyüşün önemi çok büyük. Bu yürüyüş siyaset üstü bir yürüyüştür, bu yürüyüş deprem şehitlerini unutmamak Kahramanmaraş'ın sesini duyurmak Kahramanmaraşlının yanında olmak için yapılan yürüyüştür. Kahramanmaraş'ın birçok şeye ihtiyacının olduğunu tüm vatandaşlarımız biliyor bunlara farkındalık oluşturmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 Şubat tarihinde başlatmış olduğu bu anlamlı yürüyüşü devam ettiren Kahramanmaraş'ın cesur ve yiğit evladı Erhan Ersavaş hocamızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.