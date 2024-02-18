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Erzincanlı şehit havalimanında karşılandı

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Kuzey Irak’ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Erzincanlı Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın cenazesi, Yıldırım Akbulut Havalimanında düzenlenen törenle karşılandı.

Erzincanlı şehit havalimanında karşılandı
Erzincanlı şehit havalimanında karşılandı
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Uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı silah arkadaşların omuzunda alana getirildi. Düzenlenen törende, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başsavcı Ali Öztürk, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, askeri erkan, il protokolü ile şehidin yakınları hazır bulundu.

Şehidin babası Atilla Ay, annesi Mediha Ay ile kız kardeşleri Şükriye ve Nadime Ay gözyaşlarına boğuldu. Erzincan Müftüsü Muharrem Gül’ün dua etmesinin ardından şehit cenazesi son yolcuğuna uğurlanmak Terzibaba Camisinin morguna kaldırıldı.

Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakip defnedilecek. Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katılacağı öğrenildi.

18 Şub 2024 - 11:54 İHA Erzincan- Asayiş

Mahreç  İha

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