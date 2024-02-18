Eyyüp Ceran: “Sanayi esnafı için reçetemiz hazır”

Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyüp Ceran, ‘temiz siyaset, eşit hizmet’ vurgusuyla sanayi esnaflarını ziyaret etti.

Büyük teveccühle karşılanan Ceran, esnafın sorun ve yarasını çok iyi bildiğini vurgulayarak, “Sanayi esnafımız için yaralara merhem olacak reçetemiz” hazır dedi.

Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyüp Ceran, seçim çalışmaları çerçevesinde sanayi sitesinde esnaf buluşması gerçekleştirdi. Sanayi sitesindeki dükkanları ‘Hayırlı işler’ diyerek ziyaret eden Ceran, kendisine ikram edilen çay eşliğinde hem dert dinledi hem de seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı.

Şahsına gösterilen teveccüh ve coşkunun, Elbistan’a hizmet etme azmini daha da arttırdığını vurgulayan Ceran, sanayi sitesinin Elbistan’ın can damarı olduğuna değindi.

Sanayi esnafının, deprem sürecindeki fedakarlığına işaret eden Ceran, “Deprem süresince şehrimize yardım getiren araçların gerekli tamir bakımlarını canlarını hiçe sayarak iş yerlerini açıp ücretsiz bir şekilde yaparak dayanışma örneği sergilemelerinden dolayı Elbistan halkı adına tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgede en büyük sanayi olarak Elbistan sanayisinin çevre ilçelere de hizmet sağladığını bunun da ilçeye katkı sağladığına dikkat çeken Ceran, sanayi esnafını bu başarılarından dolayı tebrik ederek 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerini beklediğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyüp Ceran, seçilmesi durumunda 1 Nisan’da tebrikleri dahi kabul etmeden hizmete başlayacağını ve kaybedilecek bir dakikanın bile çok önemli olduğunu vurguladı.