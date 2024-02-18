Polisten konteyner kentlerde denetim

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, konteynerlerin amacı dışında ya da hak sahiplerinden farklı kişilerce kullanılmasını önlemek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin ardından Elbistan’da büyük çoğunluğu Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahallesi’nde olmak üzere konteyner kentler kuruldu. Binlerce depremzede, konteynerlerde yaşamlarını sürdürürken Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu alanlarda afetzedelerin can ve mal güvenliğini sağlamak ve her türlü suçun önlenmesi amacıyla çalışmalara imza atıyor.

Konteyner kentlerde konaklayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, suç unsurlarının olup olmadığı ile konteynerlerin amacı dışında farklı kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla Elbistan Emniyet Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlere, çok sayıda resmi ve sivil polis ile mahalle bekçileri katıldı. Denetimlerde; konteynerlerde kalan vatandaşların kimlik bilgileri tek tek kontrol edildi. AFAD’ın sistemindeki kayıtlarla konteynerlerde kalan kişilerin aynı olup olmadığına bakıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bu yöndeki denetim ve çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceği vurgulandı.