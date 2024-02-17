Elbistan-Darende sınırında 3,8 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elbistan'la Malatya'nın Darende ilçesi sınırında 17 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 22.06'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elbistan'a bağlı Akarca Mahallesi ile Darende'nin Yeniköy Mahallesi arasında 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.