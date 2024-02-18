Anne ve babası işitme engelli olan Yusufhan'ın SMA mücadelesine destek çağrısı

Elbistanlı annesi ile babası işitme engelli olan, 15 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 ölümcül kas hastalığı teşhisi konulan 14 aylık Yusufhan'ın, gen tedavisine ulaşması için başlatılan kampanya için hayırseverlere destek çağrısı yapıldı.

Minik Yusufhan için, Dulkadiroğlu Caddesi’nde hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz’ın işyerinin önünde stant açılırken, yardım kumbaraları da diğer esnaflara dağıtıldı.

Yusufhan'ın Elbistanlı annesi Elif Uğurlu ise, hemşerilerine seslenerek, “Bebeğim benim kulağım, sesim, elim, ayağım olacak. Herkesin el birliğiyle bize destek olmasını bekliyorum” dedi.

2 yıl önce evlenen işitme engelliler Elif (32) ile tekstil fabrikasında işçi Mehmet Ali (37) Uğurlu çiftinin Yusufhan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Bebeklerinin doğumuna sevinen çift, Yusufhan'ın

Aile, bebekleri için, devletin ücretsiz olarak verdiği spinraza tedavisine başladı, yurt dışında uygulanan 'Zolgensma' gen tedavisi için de valilik onaylı kampanya başlatıldı.

Küçük Yusufhan, şimdi annesinin memleketi Elbistan’daki hayırseverlerin uzatacağı yardım elini bekliyor. Minik Yusufhan için, Dulkadiroğlu Caddesi’nde stant açıldı. Yardım kumbaraları da esnafların tezgahlarına konuldu. Yine, Yusufhan’a umut olmak isteyenler, banka hesaplarına bağışta bulunabilecek ya da cep telefonlarından gönderecekleri mesajla kampanyaya katkı verebilecek.

Gözü yaşlı anne Elif Uğurlu, tek istediğinin ilaç için gerekli olan paranın toplanması ve çocuğunun sağlığına kavuşması olduğunu söyledi.

Uğurlu, “Ben ve eşim işitme engelli olduğumuz için oğlum benim kulağım, sesim, elim, ayağım olacak. Herkesin el birliğiyle bize destek olmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.