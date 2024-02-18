‘Depremzede esnafın kredi ve ödemeleri 2 yıl ertelenmeli’

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere adil taksimatla konut yapılması talebinde bulundu.

Karatutlu, depremin etkisiyle bir yılı geride bırakan Kahramanmaraş’taki sorunlara dikkat çekmek ve problemleri gündeme taşımak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen özellikle orta hasarlı binaların durumuna ilişkin mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'e göre depremlerden daha fazla etkilendiğini anlatan Karatutlu, hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının ise Gaziantep'te daha çok olduğunu ifade etti. DEVA Parti'li Karatutlu, "6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlere adil taksimatla konut yapılmalı” ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş esnafının deprem sonrası konteynerlerde zor günler geçirdiğini vurgulayan Karatutlu, esnafın kredi ve ödemelerinin 2 yıl ertelenmesi gerektiğinin altını çizdi.