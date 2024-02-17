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MSB: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin üs bölgesine sızma girişiminde çıkan çatışma sonucu Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu” mask
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB’den yapılan açıklamaya göre bölgede çıkan çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

17 Şub 2024 - 20:07 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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