Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana’da AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayının seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

‘31 Mart’ta bizlere duanız ile çok güzel bir netice elde edeceğiz’

Burada konuşan Yılmaz, Adana ve Yüreğir’e birçok hizmet sunduklarını aktararak, “Buradaki görüntü 31 Mart’ta ki zaferin ilk işaret fişeğidir. Allah sizlerden razı olsun. Bizim anlayışımız eser ve hizmet siyaseti. Bizde laf üstüne laf koyma yok, taş üstüne taş koyma var. Bugüne kadar Adana ve Yüreğir’e çok hizmetler yaptık. Ancak büyükşehirde hep eksik kaldık. Şimdi büyükşehir ve ilçelerde bir olalım istiyoruz. Yüreğir’in güvenine güveniyoruz. 31 Mart’ta bizlere duanız ile çok güzel bir netice elde edeceğiz. Adana’nın değişime ihtiyacı var. Uzun zamandır yönetimde olanların eksikleri ortada. Afişte ne yazarsanız yazın halk sokağa bakar. 31 Mart’ta Adana’ya değişim için mührü vuracaksınız. Bizde belediye başkanlarımızın yanında olacağız ve aziz milletimize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam ediyoruz’

Türkiye’nin bölgesinde birçok savaşın olduğunu ancak Türkiye’nin kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, daha sonra şunları söyledi:

“Türkiye yüzyılı Adana ve Yüreğir ile yükselecek inşallah. Adana’nın potansiyelini en üst düzeye çıkararak çocuklarımıza en iyi geleceği hazırlayacağız. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bölgemiz bir ateş çemberi adeta. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı aşağıda İsrail saldırılarına, Suriye’deki yıkıma rağmen biz yolumuza devam ediyoruz. Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Gerçek belediyecilik diyoruz, algı belediyeciliği ile vatandaşın sorunları çözülmez. Belediye başkanları kaynakları şahsi reklamları için değil, halkın ihtiyaçları için kullanmalıdır. Biz bütün belediyelere paralarını vergi gelirlerinden kriterlere göre gönderiyoruz. Bu kaynakları iyi değerlendirince belediye vatandaşın problemlerini çözüyor.”

Konuşmanın ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.