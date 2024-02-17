Hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için ‘sessiz’ yürüyüş düzenledi

Kahramanmaraş’ta çeşitli hastanelerde görev yapan hekim ve sağlık çalışanları İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için giydikleri kanlı önlük ve açtıkları pankartlarla sessiz yürüyüş düzenledi.

Merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları, ellerindeki Filistin bayrakları ve İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Dr. Gözde Koyuncu, “Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus’taki Nasr Hastanesi’ne sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı bir şekilde mücadele veriyor. Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze’ye insani yardımın girilmesine izin verilmiyor. Filistin’in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken, günde 5-5 tırın girilmesine izin veriliyor. Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak buradan bütün meslektaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz. Hayatımızın her alanında mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki, günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olursak çığ gibi büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermelerini bekliyoruz. Buradan devletimize sesleniyoruz, Filistinli kardeşlerimizin yararına olacak bütün adımları destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda sağlık çalışanları olarak gereken bütün desteği gücümüz yettiğince vermeye hazırız” dedi.