Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavı yoğun katılımla gerçekleşti

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nün lise kademeleri için düzenlediği bursluluk sınavı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

2024-2025 eğitim öğretim sezonunda 9-10-11 ve 12. sınıflarda eğitim görecek öğrencilerin katılım sağladığı sınavda öğrenciler başarılı olabilmek için ter döktü.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nün lise kademeleri için düzenlediği ve yoğun katılımla gerçekleşen bursluluk sınavı esnasında veliler için bilgilendirme sunumları yapıldı.

Sınav sonuçlarının 21 Şubat tarihinde açıklanacağını belirten Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüs Müdürü Özcan Gökce, “Kampüsümüzde gerçekleştirilen lise bursluluk sınavına yoğun ilgi gösteren tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere belirlenen oranlarda eğitim bursu verileceği, sınav sonuçları http://bahcesehir.stoys.co/sonuc adresinden 21 Şubat 2024 tarihinde açıklanacak. Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'nin 56 ilinde 155 Kampüsle aynı anda kendilerini deneme fırsatı bulan öğrencilerin Bahçeşehir Koleji lise biriminden mezun olmalarında öğrencilerin Bahçeşehir Üniversitesi’nde burslu okuma fırsatlarının bulunduğunu hatta verimli geçirilen lise dönemi sonrasında öğrencilerimiz yurtdışındaki üniversitelerden kabul alabilecekler” dedi.