Tekin Turan, Kızılcaoba Mahallesi’ne muhtar adayı oldu

Tekin Turan, Elbistan’ın merkez mahallelerinden Kızılcaoba Mahallesi’ne ‘değişim zamanı’ diyerek muhtar adayı oldu.

Tekin Turan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Elbistan’ın Kızılcaoba Mahallesi’ne muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Turan, değişim ve yenlik mesajı vererek, “Sorunlarını bizzat yaşayarak bildiğim Kızılcaoba Mahallesi’ne daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla bu yola çıktım. Çözüm odaklı bir muhtarlık anlayışıyla Kızılcaoba ile buluşturup değişimin zamanının geldiğini düşünüyorum. Kızılcaoba’nın hizmet noktasında neye ihtiyacı varsa gönül işi olarak görüp 31 Mart’ta mahallemiz için yeni bir başlangıca imza atmak istiyorum” dedi.

Mahalle halkının teveccüh göstermesi halinde gönül kapısının herkese açık olacağını vurgulayan muhtar adayı Tekin Turan, “Tek gayem; uzun yıllardır ikamet ettiğim, her bir ferdini ailemin bir üyesi olarak gördüğüm Kızılcaoba Mahallesi’ne daha iyi bir gelecek inşa etmek olacak. Biz, hizmet bayrağını mahalle halkımızın teveccühü ile teslim alıp ‘önce Kızılcaoba’ sloganıyla her alanda değişim ve dönüşümün öncüsü olacağız. Mahallemizin geleceğine katkı sunacak projelerimizle çıktığım yarışta tüm mahalle halkının desteğini bekliyorum. Bu yolda şahsıma ve ekibime duyulan güveni boşa çıkarmayacağımın bilinmesini istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.