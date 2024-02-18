Başkan Özgen, Çöllolar’ı hatırlattı: “Suçüstü yakalandınız”

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, Çöllolar’da 13 yıl önce yaşanan ve cenazelerine ulaşılamayan 9 işçinin hayatını kaybettiği göçüğü hatırlatıp Erzincan’daki heyelan faciası üzerinden hükümetin maden politikasını eleştirdi.

Özgen, “Elbistan-Afşin topraklarına çöken firmaların para hırsı nedeniyle 9 canımızı milyonlarca ton toprağın altında bıraktınız şimdi de Erzincan’da suçüstü yakalandınız ve yüreğimizi yaktınız” dedi.

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, yerel ve ulusal gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sürecinde adaylara ve siyasi partilere sağduyu çağrısı yapan Başkan Özgen, “Yerel seçimlere giderken yalanların, çirkeflin ve her türlü rezilliğin yaşandığı bir ortamda güzel kalmanın, erdemli olmanın mücadelesini veriyoruz. Siyaset kurumunun amacı, insanımızın yaşam seviyesini yükseltmek, vatandaşa onurlu bir hayat yaşatmak gayesi güden bir araç olmaktan çıkmış; yalancı, iftiracı, hırsız gibi hiçbir ahlaki kural tanımayan art niyetli insanların eline geçmiş rezil bir kuruma dönüşmüştür” dedi.

KASKİ’nin içme suyuna yaptığı zamlara da değinen Başkan Özgen, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, su zamlarına devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarından ya da halktan bu zamlara hiçbir tepki gelmiyor. Demek ki çok memnunlar. Yaşadığımız şu ortam, rezilliğin, pespayeliğin, vurdumduymazlığın ve aymazlığın son halidir” ifadelerini kullandı.

Son olarak Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan göçükle ilgili de değerlendirme yapan MYP Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, “Emperyalist küresel şirketler ve onların yerli ortakları can vatanımızın madenlerine çöktüler. Topraklarımızı delik deşik edip yağmalıyorlar. İnsan hayatının hiçe sayıldığı, çevreyi, tarımı ve hayvancılığı yok eden, toprakları zehirleyen bir yöntem olan siyanürle altın çıkarıyor ve canlarımızı alıyorlar.

Erzincan’daki acı tablonun benzerini Çöllolar Kömür Sahası’nda 13 yıl önce yaşamıştık. 9 işçimizin cansız bedeni bulunamadı. Şimdi de Erzincan’da kan sömürücüsü vahşiler yüreklerimizi yaktı. Devleti ele geçirmiş rüşvetçiler, altın madencisi şirketle el ele kol kola suçüstü olmuşlardır. Bu olaya sebep olanlar, ses çıkarmayanlar inşallah Allah’ın gazabına uğrayasınız” şeklinde konuştu.