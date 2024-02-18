Nurhaklı doktor, profesör ünvanını aldı

Nurhaklı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Estetik Uzmanı Doç. Dr. Ethem Şahin, Kent Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi’nin profesör kadrosuna atandı.

İstanbul’da Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde görev yapan Nurhaklı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Estetik Uzmanı Doç. Dr. Ethem Şahin, profesör ünvanını aldı. Kent Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi’nde profesör kadrosuna atanan Şahin’in bu başarısı, Nurhaklı hemşerilerini de sevindirdi.

Yeni görevindeki ilk günüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ethem Şahin, “Benim için çok özel bir gün. Bugün benim profesörlükteki ilk günüm. Kent Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi’nde profesör kadrosuna atandım. Bunun için başta sevgili eşim, ailem, tüm çalışma arkadaşlarım, Prof. Dr. Osman Nuri Özgil, Doç. Dr. Ali Okan Gürsel, Op. Dr. Yusuf Eren’e ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.