Şair Ömer Kaya’nın yeni kitabı okuyucusuyla buluştu

Elbistanlı şair Ömer Kaya’nın, ‘Bir Garip Sevda Türküsü’ adlı kitabı okuyucusuyla buluştu.

Şair Ömer Kaya, üçüncü kitabı olan Bir Garip Sevda Türküsü’nü edebiyat dünyasına kazandırdı. Kitap, 128 sayfa ve üç bölümde oluşuyor.

Kitabın birinci bölümü ‘Ağladım’, ikinci bölümü ‘Yüreğimin Sesi’, üçüncü bölümü ise ‘Bitecek Bir Gün’ olarak okuyucuları ile buluştu.

Kitabın birinci ve ikinci bölümü aşk-sevda konuları işlenirken üçüncü bölümünde ekip, lirik, satirik, didaktik ve pastrol şiirlerden oluşuyor.

Ayrıca kitabın üçüncü bölümünde şair Kaya’nın istiklal marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy’a ve Neşet Ertaş'a yazmış olduğu şiirler yer alıyor.

Şairin yazdığı şiirler duygu yüklü ve türkü tarzında olduğunda yerel ve ulusal bestekarlar tarafında otuza yakın eserleri bestelenmiştir.

Ömer Kaya kimdir?

1987 yılında Elbistan’da dünyaya geldi. İlk, orta, lise tahsilini Elbistan’da, yükseköğrenimini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulunda tamamladı. TEDAŞ’ta işe başlayarak, dört yıl o kurumda görevini ifa etti. Daha sonra kurum değiştirerek, Türk Telekom’da çalışmaya başladı. Hâlen aynı kurumda görevini sürdürmektedir. Şair, şiirin sevdasına erken yaşlarda henüz okul yıllarında başladı, “Şairistan” olarak adlandırılan Elbistan’da hece kokusuyla şiirler yazmaya devam etti. Hece kokulu şiirleri, birçok dergilerde ve gazetelerde yayınlanmıştır

Şairin dünyasına giren türlü türlü mısralar, şiirin coğrafyasında onu seyyah edip gezdirerek, gönül ve vatan coğrafyasının sınırlarını şiirle genişletmektedir. Şairin birçok eseri çeşitli antolojilere girmiştir. Şairin otuzdan fazla eseri yerel ve ulusal sanatçılar tarafından bestelenip seslendirilmektedir. "Kardelen Uykusu" “Salkım Söğüt Düşleri” adlı iki kitabı yayınlanmıştır. 3. kitabı ise " Bir Garip Sevda Türküsü" dür.