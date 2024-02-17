Başkan adayı Yener, sanayi sitesi esnafıyla buluştu

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, seçim çalışmaları kapsamında sanayi sitesi esnaflarına ziyaret gerçekleştirdi.

Yener, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler çerçevesinde ziyaret ve istişare toplantılarını sürdürüyor. Toplum tüm kesimleriyle hemhal olmaya özen gösteren Yener, Elbistan ekonomisinin bel kemiği konumundaki sanayi sitesini ziyaret etti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı ve yönetimiyle birlikte sanayi sitesindeki esnaflarla görüşen AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, sorun ve talepleri ilk ağızdan dinledi.

Seçim çalışmalarına hızlı bir start vererek çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirten Yener, adil ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyerek çözüm odaklı yaklaşımlar geliştireceklerini söyledi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, “Sanayi sitesi esnaflarımızla buluştuk. Sanayi sitemizdeki her bir esnafımızın alt ve üstyapısı sorunsuz bir şekilde çalışma yapabilmesi önemli. Bu çerçevede biz de Elbistan’ı küllerinden yeniden inşa edecek olan projeler hazırlıyoruz. Sanayi sitemizle ilgili de çözüm odaklı çalışmalarımız olacak” dedi.

Sanayi sitesi esnafları da başkan adayı Yener’e başarılar dilediler.