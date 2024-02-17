CHP adayı Gürbüz: “Elbistan’ın kaderini değiştirmeye kararlıyız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, Elbistan’daki herkesin geleceğe umutla bakacağı bir şehir inşa edeceklerini belirterek, “Elbistan’ın kaderini değiştirmeye kararlıyız” dedi.

Gürbüz, 1 yıl önce yaşanan deprem sonrasında Elbistan’ın kaybedecek bir günü daha kalmadığını vurgulayarak, “Düştüğümüz yerden kalkıp, karanlığı aydınlığa kavuşturmak için yola çıktık” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, partisinin Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte kırsal mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Karaelbistan, Izgın, İğde, Güvercinlik, Yapraklı ve Eldelek Mahalleleri’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde yoğun ilgi ve teveccühle karşılaştıklarını belirten Av. Gürbüz, hizmet bekleyen vatandaşların adeta dert küpü olduğunu söyledi.

‘Bir dokunduk, bin ah işittik’ diyen CHP Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, “Seçimden seçime hatırlanan, yol, su ve kanalizasyon gibi hizmetlerden mahrum bırakılan kırsal mahalleler, hizmete susamış durumda. ‘Belediyecilik gönül işi’ diyenler, halkın dertlerini unutmuş, taleplerine de kulak tıkamış. Çamurlu su içmeye reva görülen, yolu patates tarlasına dönmüş kırsal mahallelerimizin alın yazısını değiştireceğiz.

Hiçbir mahallemizin depremin enkazı altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Kalbi Elbistan için atan bir yönetim anlayışı ile halkın belediyesini halkımızla birlikte inşa edeceğiz. Hiçbir mahallemizi ranta ve talana kurban etmeden herkesin geleceğe umutla baktığı bir kent inşa etmek en önemli amacımız” ifadelerini kullandı.

Kırsal mahallelerde bulunan ve ‘cami tarlası’ olarak bilinen arazilerin gelirlerini o mahallelerdeki öğrencilere burs olarak vereceklerinin altını çizen Gürbüz, şöyle devam etti:

“Şehrimiz karanlığa hapsolmuş durumda. Biz, Elbistan sevdalısı kadrolar olarak karanlığı aydınlığa kavuşturmak için sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız. Bu buluşmalarla şehrimize dair yapacaklarımızı paylaşıp, halkın taleplerinden yola çıkarak önceliklerimizi belirleyeceğiz. Elbistan’a borcumuz var. Bu borcu ödemek için de kararı Elbistan halkımız verecek. Daha güzel bir Elbistan’ın mümkün olduğunu herkes görüyor ve biliyor. El birliğiyle, gönül gönüle yolumuza devam ediyoruz. Dert üstüne dert ekleyene, hizmet getirmeyene 31 Mart'ta gerekli cevabı sandıkta verelim. Biz sizlere inanıyoruz, sizler de bize inanın.”