Final Kurs Merkezi’nde erken kayıt avantajları devam ediyor

Final Kurs Merkezi Müdürü Mustafa Kurnaz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı erken kayıt avantajlarının devam ettiğini söyledi.

Tecrübeli kadrosu ile her seviye öğrenciye hitap eden bir eğitim sistemi sunduklarını belirten Kurnaz, “Elbistanlı gençlerimizi hayallerindeki üniversite ya da bölümlere göndermek için tecrübeli kadromuz her seviye öğrenciye hitap eden eğitim sistemi ve dokümanlarımız hazırız” dedi.

Kurnaz, açıklamasının devamında “Gençlerimizi hayallerine kavuşturmak için tüm enerjimizle çalışmaktayız. Deneyimli, güçlü öğretim kadromuz, etkin rehberlik hizmetlerimiz ve yayınlarımızla yeni döneme hazırız. Öğrencilerimizi etüt, ek ders ve bire bir destek ile sınavlara hazırlayacağız. 2023 YKS sonuçlarına göre Elbistan 1.’si ve Türkiye 125.’si Final Kurs Merkezimizden çıkarak başarı geleneğimizi devam ettirdik. Ayrıca kurumumuzdan 21 öğrencimiz tıp fakültesi, 25 öğrencimizin mühendislik-mimarlık fakültesi, 7 öğrencimiz hukuk fakültesi, 7 öğrencimiz diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri, 9 öğrencimiz ebelik-hemşirelik, 32 öğrencimiz öğretmenlik, 65 öğrencimiz diğer bölümlere yerleşti. Sizler de hayalinizdeki bölümlere gitmek istiyorsanız erken kayıt avantajlarımızdan yararlanabilirsiniz. Erken kayıt dönemi hakkında detaylı bilgi almak isteyen velilerimiz 0 505 319 11 61 numaralı telefonu arayabilirler. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerimizi Kızılcaoba Mahallesi Göktürk Caddesi Osmanlı Kahvecisi üst katındaki kurs merkezimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.