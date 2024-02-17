17 Şub 2024 - 13:36- Güncel G:

İş Bankası’nın 27 yıllık personeli Rıdvan Perktaş emekli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

İş Bankası Elbistan Şubesi’nde çeyrek asırdan fazla bir süredir görev yaptıktan sonra emekli olan Rıdvan Perktaş için veda programı düzenlendi.

İş Bankası’nın 27 yıllık personeli Rıdvan Perktaş emekli oldu mask
İş Bankası’nın 27 yıllık personeli Rıdvan Perktaş emekli oldu
İş Bankası’nın 27 yıllık personeli Rıdvan Perktaş emekli oldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İş Bankası’nın 27 yıllık personeli Rıdvan Perktaş emekli oldu

Aslen Erzurumlu olan Rıdvan Perktaş, 27 yıl önce bankacılık hayatına İş Bankası Elbistan Şubesi’nde başladı. Kurduğu samimi diyalogla sadece banka müşterilerinin değil Elbistan halkının da sevgisi ve takdirini kazanan Perktaş, emeklilik kararı alarak aktif meslek hayatını sonlandırdı. Perktaş için, çeyrek asırdan fazla zamandır görev yaptığı İş Bankası Elbistan Şubesi’nde veda programı düzenlendi.

İş Bankası’nın 27 yıllık personeli Rıdvan Perktaş emekli oldu


Perktaş’a, şube müdürü Vedat Şahin tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Perktaş, kendisi için alınan emeklilik pastasını da ailesinin bir ferdi gibi gördüğü mesai arkadaşları ile birlikte kesti.

İş Bankası’nın 27 yıllık personeli Rıdvan Perktaş emekli oldu


Duygusal anların yaşandığı veda organizesinde değerlendirme yapan Rıdvan Perktaş, “1997 yılında Elbistan’da başladığım meslek hayatımı bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bu süre zarfında; Elbistanlılarla gerçekten güzel dostluklar ve arkadaşlıklar edinip anılar biriktirdim. Meslek hayatımın ilk adımını attığım Elbistan, adeta ikinci memleketim oldu. Bu süre zarfında benden desteklerini esirgemeyen tüm Elbistanlılara teşekkür ederim. Mesai arkadaşlarıma da bu nazik davranışları ve çalışma ortamımızdaki katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.
İş Bankası Elbistan Şube Müdürü Vedat Şahin de; “Rıdvan kardeşimizin, şubemizde emeği çok büyük. Meslek hayatını sonlandırsa da her zaman bizim bir kardeşimiz ve dostumuz olarak kalacak. Şubemizin neşesi ve gülen yüzü olarak kendisi kalbimizde yer edindi. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı diliyoruz” şeklinde konuştu.

# İş Bankası

17 Şub 2024 - 13:36 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL