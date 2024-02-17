İş Bankası’nın 27 yıllık personeli Rıdvan Perktaş emekli oldu

Aslen Erzurumlu olan Rıdvan Perktaş, 27 yıl önce bankacılık hayatına İş Bankası Elbistan Şubesi’nde başladı. Kurduğu samimi diyalogla sadece banka müşterilerinin değil Elbistan halkının da sevgisi ve takdirini kazanan Perktaş, emeklilik kararı alarak aktif meslek hayatını sonlandırdı. Perktaş için, çeyrek asırdan fazla zamandır görev yaptığı İş Bankası Elbistan Şubesi’nde veda programı düzenlendi.



Perktaş’a, şube müdürü Vedat Şahin tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Perktaş, kendisi için alınan emeklilik pastasını da ailesinin bir ferdi gibi gördüğü mesai arkadaşları ile birlikte kesti.



Duygusal anların yaşandığı veda organizesinde değerlendirme yapan Rıdvan Perktaş, “1997 yılında Elbistan’da başladığım meslek hayatımı bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bu süre zarfında; Elbistanlılarla gerçekten güzel dostluklar ve arkadaşlıklar edinip anılar biriktirdim. Meslek hayatımın ilk adımını attığım Elbistan, adeta ikinci memleketim oldu. Bu süre zarfında benden desteklerini esirgemeyen tüm Elbistanlılara teşekkür ederim. Mesai arkadaşlarıma da bu nazik davranışları ve çalışma ortamımızdaki katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

İş Bankası Elbistan Şube Müdürü Vedat Şahin de; “Rıdvan kardeşimizin, şubemizde emeği çok büyük. Meslek hayatını sonlandırsa da her zaman bizim bir kardeşimiz ve dostumuz olarak kalacak. Şubemizin neşesi ve gülen yüzü olarak kendisi kalbimizde yer edindi. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı diliyoruz” şeklinde konuştu.