Kahramanmaraş’ın tarım ve hayvancılıkta gelecek vizyonunu belirleniyor

Kahramanmaraş’ta, tarım ve hayvancılık sektörlerinde gelecekteki 50 yıla ilişkin planlama ve yol haritasının belirleneceği Tarımsal Üretim Planlaması bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş tarımının gelecek vizyonu açısından büyük önem arz eden toplantıya başkanlık eden Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, verimli ve kaliteli üretim, sürdürülebilirlik ve yatırım konularına yoğunlaştıklarına vurgu yaptı.

Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Gürçay’ın yanı sıra; Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, Entegre İdare ve Kontrol Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, SGB Bütçe Dairesi Başkanı Kahraman Akdoğan, BSGM temsilcisi Nuri Çelik, Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü, TMO Kahramanmaraş Başmüdürü Yusuf Koçyiğit, TKDK İl Koordinatörü Harun Reşit Genç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Faruk Tülücü katıldı.

Toplantıda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri idarecileri ve teknik personelleri de yer aldı.

Kahramanmaraş’ın bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretim planlamasının ele alındığı toplantıda; Kentteki stratejik, ekonomik ve ihracat değeri yüksek tarımsal ürünlerin plan dahilinde ekonomiye kazandırılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen yetiştiricilere ayni hayvan dağıtımı, üreticilere de tohum, alet ekipman başta olmak üzere 1.3 milyar TL destekleme aktarıldığını aktardı.

Yaptıkları çalışmalarda verimli ve kaliteli üretim, sürdürülebilirlik ve yatırım konularına yoğunlaştıklarına değinen Gürçay, “Üretim planlaması ile arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek arz fazlası veya eksikliğinin önüne geçilmesi sağlanacaktır” dedi.

Gürçay, ülke ölçeğinde yol haritası belirlenerek uygulamaya geçilmesi için il ziyaretlerine başladıklarını kaydederek, dünyada ve Türkiye'de artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bu planlamanın elzem olduğunu vurguladı.

. Gürçay, Kahramanmaraş’ın bitkisel üretim noktasında coğrafi yapısı gereği verimli bir bölge olduğunu ifade ederek, “Hangi bölgede, hangi ilde, hangi ürünlerin daha ön plana çıkarılacağı, üretim açığı ürünlerin neler olduğu bağlamında toplantımızı Kahramanmaraş özelinde yapıyoruz. Kahramanmaraş’ın bitkisel üretimin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık, hayvancılık ve su ürünleri noktasında da iyi bir potansiyeli var. Bu noktalarda da çalışmalarımız olacak. İhtiyaca göre bir planlama yapacağız. Kahramanmaraş özelinde bu alanlarda üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Emre Gürçay, belirlenecek yol haritasının tarımsal üretimde ülkenin gelecek 25-50 yılına ışık tutacağını sözlerine ekledi.

Gürçay’ın konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir de; ilin genel durumu, tarımsal yapı ve planlamaya yönelik ürünler konusunda sunum yaptı.