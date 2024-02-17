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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "(Maden kazası) Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz mask
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Kayıp işçileri arama çalışmaları 5'inci gününde sürdü
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürdü.

Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 5'inci gününde devam etti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün İliç Adliyesine çıkarılan J.R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T. ve A.R.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 Şub 2024 - 13:24 - Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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