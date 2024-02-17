17 Şub 2024 - 13:24 - Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "(Maden kazası) Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz." dedi.