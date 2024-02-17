Elbistanlı sporcular bölge şampiyonu oldu

Elbistan Ortaokulu erkek voleybol takımı, Şanlıurfa’da düzenlenen grup müsabakalarında bölge şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı

Elbistan’da, öğrencilerin sporla kendilerini geliştirmeleri ve farklı branşlara yönlendirilmeleri amacıyla sürdürülen çalışmalar meyvesini veriyor. Her yıl Okul Sporları adı altında çeşitli turnuvalar düzenlenerek küçük yaşlardan itibaren öğrencilere spor sevgisi aşılanıyor. 2023-2024 Okul Sporları organizasyonu çerçevesinde voleybol turnuvası düzenlendi. Elbistan Ortaokulu erkek voleybol takımı, turnuvanın ilçe ayağında birinci olarak Elbistan’ı Kahramanmaraş il finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Kahramanmaraş’taki il finalinde de rakiplerine şans tanımayan başarılı sporcular, il birincisi olarak bölge finaline gitmeye hak kazandı.

Voleybol turnuvası grup müsabakaları bölge finali ise, Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Bölgedeki diğer illerden gelen takımlarla dişe diş bir mücadele sergileyen Elbistan Ortaokulu erkek voleybol takımı, finale yükselmeyi başardı. Finalde de ev sahibi takımla karşılaşan Elbistanlı sporcular, karşılaşmayı 2-1’lik skorla galip tamamlayıp bölge şampiyonluğunu elde etti. Elbistan Ortaokulu erkek voleybol takımı, bu önemli başarının ardından Türkiye yarı finalinde mücadele etme hakkı kazandı. Yine grup müsabakalarında yer alan kız voleybol takımı da bölge 3‘üncüsü oldu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Elbistan’a büyük gurur yaşatan öğrencileri ve emek veren herkesi tebrik etti.

Çetin, “Elbistan Ortaokulu erkek voleybol takımımız bölge şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerinde yarışmaya hak kazandı. Bizleri gururlandıran bu başarıda emeği geçenleri tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

Okul yönetimi ise, “Bu büyük başarıdan dolayı öğrencilerimizi, beden eğitimi öğretmenlerimiz Gazi Altıntop ve Mehmet Sait Işık ile Elbistan Ortaokulu ailesini tebrik ederiz. Bu süreçte her türlü desteği sağlayan Elbistan Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fatih Çetin’e, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Mevlüt Türkan’a, Gençlik Merkezi Müdürümüz Sayın Enes Özeren’e ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü personellerine sonsuz teşekkür ederiz. Türkiye yarı finallerinde Elbistan halkından dua bekliyoruz” açıklamasında bulundu.