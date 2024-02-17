Elbistanlı öğretmen, yaşama tutunamadı

Görev yaptığı Aydın’ın Köşk ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Elbistanlı öğretmen Hulusi Alagöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

44 yaşındaki Alagöz, Elbistan’da çeşitli okullarda görev yaptı. Bir dönem de Elbistan Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevini üstlenen Alagöz, çalışmaları ve kişiliği ile milli eğitim camiası başta olmak üzere toplum tarafından sevilen biri oldu.

Alagöz, son olarak Aydın’ın Köşk ilçesine atanmıştı. Burada görev yapan Alagöz, Salavatlı Mahallesi’nde 10 Şubat Cumartesi günü yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Alagöz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören Alagöz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Hulusi Alagöz’ün cenazesi, hastaneden yakınları tarafından alınarak defin için Elbistan’a getirilecek. 4 çocuk babası olan Alagöz'ün cenazesinin, baba ocağı Büyükyapalak Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.