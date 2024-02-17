Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü

Nurhak’ta otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza, Nurhak-Kapıdere karayolunun Kullar Mahallesi kesiminde meydana geldi. İlçe merkezinden Kullar Mahallesi’ne doğru seyir halinde olan otomobil, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan 17 yaşındaki Yusuf Delice adlı genç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Delice, Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Talihsiz genç, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Delice’nin cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.