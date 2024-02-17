Direği ve ağacı devirip toteme çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direği ve ağacı devirdikten sonra refüjü aşarak karşı yöndeki bir işyerine ait toteme çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 BF 7035 plakalı otomobili ile Göksun istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan M.P., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, refüje çıkıp ilk önce beton elektrik direğine ardından da ağaca çarparak karşı şeride geçti. Otomobil daha sonra yol kenarında bulunan toteme çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü M.P. yaralandı. İhbar üzerine, kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak 112 Acil Servis ambulansı ike Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı