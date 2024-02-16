- Ekonomi

Bakan Şimşek: “Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi”

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin yüzde 37,8’e gerilediğni belirtti.

Bakan Şimşek: “Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi” mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yıllık enflasyon beklentileri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, “Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor” dedi.

16 Şub 2024 - 17:05 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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